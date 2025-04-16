Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$222,986
8
ID: 28147
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvojena kuhinja, 3 spavaće sobe, kupatilo, toalet, 2 terase Opremljenost: polunamješten, 2 klima uređaja   Dodatno:   U cijenu uključeno garažno mjesto u suterenu (uknjiženo na vlasnika)   💰 Cijena: 190.000 €

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

