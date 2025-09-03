Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Lokale Biurowe w Podgorica, Czarnogóra

Pomieszczenie biurowe 191 m² w Podgorica, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 191 m²
Podgorica, Czarnogóra
Powierzchnia 191 m²
$5,241
Pomieszczenie biurowe 27 m² w Podgorica, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 27 m²
Podgorica, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Ta jasna przestrzeń biurowa o powierzchni 27 m2 znajduje się w samym centrum Podgorica, obok…
$106,129
Pomieszczenie biurowe 155 m² w Podgorica, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 155 m²
Podgorica, Czarnogóra
Powierzchnia 155 m²
Znajduje się na najbardziej ruchliwej ulicy w Podgorica nazwie Szkoła i przedszkola, Ambasad…
$1,11M
