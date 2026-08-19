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Mieszkania na sprzedaż w Okręg mariampolski, Litwa

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3 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Mariampol, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Mariampol, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2/2
Sprzedane 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. ALE Z MANDARDĄ W LESTIE! W 2017 roku zmieniono nowy dach…
$76,661
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Giełgudyszki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Giełgudyszki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/2
Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia w Gagaaudis Taikos str. 70 Shakky Ray. - Szukasz przytul…
$25,394
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Jura, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jura, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/2
Przytulny apartament 3 pokoje z garażem na sprzedaż - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. W cichym…
$52,071
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Okręg mariampolski, Litwa

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