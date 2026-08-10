Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Okręg kowieński
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Okręg kowieński, Litwa

;
Kowno
141
Janów nad Wilią
15
Preny
10
Klejdany
7
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
199 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
Piętro 2/3
Wyjątkowa okazja do zakupu dwupiętrowych aspartamantów w samym sercu Starego Miasta Kowno - …
$486,907
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/3
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY 2 KAPSUŁKI Z WYSOKIMI LUBRYNAMI W PANEMUNIE, KANIE 2 pokoje apartamen…
$136,222
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Sirutiskis, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Sirutiskis, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/5
PRZEKAZANE DO TYPU OGÓLNEGO W SODO G. WCZEŚNIEJ SETTLEMENT LUB ODWOŁANIE! Adres - Sodų g. 2…
$47,178
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 4/5
Apartament dla 2 osób w jednym z ulubionych mikrookręgów Kowno - Eigulai! - Strategicznie wy…
$135,460
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kormiałów II, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kormiałów II, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/5
SPRZEDAŻ 2 KASTLE ALE W KARMENIA, WILNIUSZ G. - YAUKUS, ŚWIATŁA, EKONOMICZNA! Szukasz komfor…
$89,266
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4/5
Studio apartament z pełną instalacją w pobliżu Kowno College. - Kompaktowy i funkcjonalny ap…
$68,571
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Klejdany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Klejdany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/2
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Pažieislis, Kėdainiai Trzypoko…
$31,380
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4/4
BUTS SPRZEDAŻ OD 38,82 kw / m - 143,68 kw / m. W DRUGIEJ CENTRUM BIIRŠTONO, MŁODZIEŻ {C: $aa…
$533,925
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Niewierowicze, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Niewierowicze, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/4
3 Kastle były z walizką, poczta i Liquid 10 A - w neweronach 3 pokojowe mieszkanie na sprze…
$101,191
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
2-pokojowe mieszkanie w pobliżu Panemunė Shilo - Lower Šaniai 2 pokoje apartament do wynajęc…
$85,439
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/5
Dwa pokoje apartament na sprzedaż w dzielnicy Dainava. Apartament jest bardzo nadaje się do …
$73,036
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Piętro 9/16
W ekskluzywnym projekcie nieruchomości Apartament z meblami i sprzętem gospodarstwa domowego…
$490,385
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 15 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ 1 KAMBOARD M. Gimbuienės g., Kowno! W pełni wyposażone, sprzedawane ze wszystkimi m…
$42,672
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2/2
Szukam nowo wybudowanej obudowy, która łączy w sobie międzywojenną architekturę, nowoczesną …
$146,104
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/3
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY W PRZYPADKACH PANEMUNU 3 3 pokoje apartament z częściowym wykończenie…
$173,071
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/2
Trzypokojowe mieszkanie na drugim piętrze ulicy Griežės. Powierzchnia całkowita wynosi 57,32…
$182,450
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3/4
Nowy i wysokiej jakości apartament na sprzedaż w cichej, ale bardzo dogodnej lokalizacji Šil…
$204,814
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 7/9
ŚWIATŁA 3 BUDOWANIE KASTLI W WSCHODNIM - LOKACJA I FUNKCJONOWANIE FUNKCJONALNYCH 3 pokoje a…
$142,624
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/9
PODSTAWOWA PROCEDURA SKARGI ZASADY: Apartament na drugim piętrze Przestronny i wygodny ukł…
$123,837
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/5
1.5 pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Gručiupio g. 7 ze wszystkimi meblami i sprzętem gospod…
$100,301
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Birsztany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Birsztany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/4
BIRŠTONO MISTE, PARABNE ŚWIATŁO, PRZESTRZENI 2 KABLE BYŁY ZAKŁADOWANE W RADZIE BALTYKI I DOD…
$227,316
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
3 pokoje apartament do wynajęcia w Palanga, Litwa Przestronne, nowoczesne urządzone mieszka…
$202,878
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 6/9
Sprzedane 3 Cables w PÓŁNOCNY, Biały PR. - Światło, exceeding i strategic lepsza droga! 3 p…
$139,607
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 59 m²
Piętro 4/7
Przytulny apartament dla 2 osób, ciepłe i słoneczne, z miejscem parkingowym Apartament jest …
$207,123
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/4
T12 - projekt klasy PREMIUM w prestiżowej lokalizacji w Kownie ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W JAM 1…
$356,333
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 83 m²
Piętro 8/9
Spatial na sprzedaż 4 pokoje apartament w pięknym miejscu w Kuronian Spit. Apartament znajdu…
$168,142
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/5
Bardzo ciepłe, przytulne i jasne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w samym centrum Kowno - V…
$365,181
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Kowno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kowno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Piętro 14/16
SPRZEDAŻ 3 / 4 KABLEN Z PUIKIĄ Apartament znajduje się w samym sercu miasta na wybrzeżu Nemu…
$379,859
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Szwajcaria, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Szwajcaria, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Nowoczesny A + + klasa, 107 m ² jednopiętrowe apartamenty w podwójnym domu z ~ 5- 8 bar dzia…
$286,232
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 1 pokój w Kowno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kowno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 5/5
1 pokój apartament na sprzedaż w pobliżu centrum kultury Girstutis. ZASADY: -Ciche miejsce,…
$87,859
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Parametry nieruchomości w Okręg kowieński, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się