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Mieszkania na sprzedaż w Poniewież, Litwa

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11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/5
W centralnej części Miestów, RAMBYNO G. PRZEKAZANE DO PRZEKAZYWANIA W PODSTAWIE 2 NAZWA KABL…
$96,532
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/3
W DRUGIE GŁÓWNIE OKOLICZNYCH OKOLICZNOŚCI - WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY WOLNOŚCI W STRUKTURZE AKWAC…
$241,930
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Mieszkanie 1 pokój w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Poniewież, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/9
Nowo wyremontowany 1 pokojowy apartament w Nemuno str., Panevėžys. Apartament znajduje się n…
$69,585
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/1
SPRZEDAŻ BYŁO ALE W ROKU WZROSTU Z LOW 1.13 RAM, I W KONTEKŚCIE MINISTERÓW, STANDARDY G.! K…
$75,355
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ ŚWIATŁA I FUNKCJONALNEGO POPRAWY 3 KAPBAZY ALE W PROJEKCIE G.! Szukasz mieszkania, …
$111,454
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/3
2 pokoje apartament o powierzchni 7 m2 na sprzedaż w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejs…
$148,614
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Mieszkanie 1 pokój w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Poniewież, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 7/9
SPRZEDAŻ 1 KOLUMNY ALE Z BACKGRUNDEM G., 67, SZEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. To była proc…
$35,146
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
2 Cables powinny wstrząsnąć G. Regulacje, ciepło i światło. Signifant NETWORKS - WOLNOŚĆ PRI…
$87,372
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/4
SPRZEDAŻ RÓŻNYCH, ŚWIATŁYCH I SPRZEDAŻY 3 KASTLE BUDYNKÓW W CENTRUM SIEDZENIA! Jest to świet…
$176,606
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Mieszkanie 2 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ 2 CASTLE ALE W OKREŚLONYCH W NEGOCJACJI G! Szukasz przytulnego i uporządkowanego mi…
$73,616
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Mieszkanie 3 pokoi w Poniewież, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poniewież, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 5/5
SPRZEDAŻ 3 GOSPODARSTW DOMOWYCH W J. BASANAVIČIUS G., MIESTO CENTRE. Te sygnaturujące gospod…
$90,511
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Parametry nieruchomości w Poniewież, Litwa

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