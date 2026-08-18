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Mieszkania na sprzedaż w Janów nad Wilią, Litwa

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15 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$210,385
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Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
Sprzedane spacja i wyhodowane 3 kapsuły w Digit! Ujawnienie się po zakupie. Dom jest odnow…
$120,965
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Mieszkanie 1 pokój w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 8/9
Procedura pisemna zostanie opracowana z 9 PROC. W pełni opłacone remonty i widoki na Neris!…
$59,805
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Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 7/9
W JONVA, pan Western G. SPRZEDAŻ PRZESTRZENI DO 3 TYGODNI KAPBATÓW. Apartament, który jest …
$102,598
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$210,385
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Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/3
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNEJ I NIESTANDARDOWEJ 3 KAPSUŁKI BYŁO W DRUGIEM PUNKCIE CENTRUM OBYWATELI…
$138,551
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/9
PODSTAWOWA PROCEDURA SKARGI ZASADY: Apartament na drugim piętrze Przestronny i wygodny ukł…
$123,837
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Agencja
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
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