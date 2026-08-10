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Mieszkania na sprzedaż w Wilno, Litwa

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295 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/3
Obszar zapobiegawczy Valacama - rano, kiedy budzisz się wraz z ssaniem ptaków i wieczory, ki…
$389,212
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Sprzedałem Lead 1 Kastle w Fabijonics! _ _ _ _ _ _ ZASADY: - Wygodne pierwsze piętro; - WC i…
$139,763
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/3
INSTALACJA SOLIDÓW Klasa A + + 2 KABLE BYŁY PROJEKT KONSTRUKCJI LOAD - MASTER G. 184 Jakość…
$216,229
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Mieszkanie 5 pokojów w Wilno, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Wilno, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 118 m²
Piętro 4/4
Prestine Przestronny apartament 117,91 m2 (3477 Eur / m2) z autonomicznym ogrzewaniem gazowy…
$473,381
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
Building 34 m2. 2 CASTALIZOWANY NA MARKUČIVE, PAT VILNELE. Szukasz domu, w którym rytm miast…
$139,063
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/5
Wysyłanie miejsca 1 CASTLE ALE W FABIJONICJACH ZASADY: * WHOLE FOR LIVING, TIEK INWESTMENT;…
$128,571
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 9/12
Wysłanie dwóch skrzynek zostało wysłane ze wspólną koordynacją na baltrach. ZASADY: * PULUS…
$114,053
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Dwupiętrowy apartament z prywatnym podwórzem. Komfortowe miejsce w mikrodzielnicy Pašilaičia…
$339,855
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/5
Bardzo dobry układ, schludny, ciepły 3- apartament z piwnicą, Nowy Wilno, Parko str. ZASADY…
$190,711
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/4
LOTY SPRZEDAŻY W NOWYCH MOODS PROJEKTÓW, GŁÓWNE ZASADY: klasa A + energia; O pojemności sko…
$113,593
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWEJ APDAILI W NOWYM, WYŁĄCZONYM PROJEKCIE JAKOŚCI W MORZE! Ale żyj! Odkryj…
$245,656
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 9/9
OPEN DOMESTIC DAY, podczas którego można odwiedzić mieszkanie, zobaczyć go, ocenić go i omów…
$123,974
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/9
W godzinach z automobilem sprzedaży i gorączkowym BALKON ...................................…
$317,691
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3/4
PROJEKT REZYDENCJI LOMA został wysłany do kompletnego - WILNIUSKA GŁOWA! Życie w samym centr…
$255,782
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż jest przytulny i dobrze wyposażony przestronny dwupokojowy apartament z balkonem…
$213,995
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4/4
2 pokoje apartament na sprzeda ¿w Skirmums, Karavių g. Zapraszam do kontaktu w dogodnym czas…
$159,429
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/9
SPRZEDAŻ NOWYCH I MODELARNYCH SUREMONOWANYCH, NIEZALEŻNYCH DAR, BUDYNKÓW NA DRUGICH OKOLICZN…
$149,801
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Mieszkanie 4 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 146 m²
Piętro 9/9
Wyłączenie typu penthouse zostało zawarte z 77 KV. - ekskluzywny apartament w Žvėrynas - 146…
$744,718
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
SPRZEDAŻ JACK I ŚWIATŁA W PROJEKCIE "WINA" W CILAITUS Zapraszamy Jesteś w dniu otwartym 202…
$287,872
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/8
SZWAJCARIA I DODATEK REZYDENCJI 2 KABLE BYŁY NOWE! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BYŁY ZASADY: - Jako…
$282,675
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/6
POLĄD BUTTER BUTTER DAYS 2026-03-15 Od 12 do 16 EEL, JEŻELI W ZABEZPIECZENIU BUTTER, Straty …
$384,380
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/5
SPRZEDAŻ INSTALLACJI, ITIN SPACE ALE, SENAMISTIE, UKŁAD W NOWYM A VIVULSKI G. Perspektywny a…
$391,130
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 5/7
SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWEJ APDAILI W NOWYM, WYŁĄCZONYM PROJEKCIE JAKOŚCI W MORZE! Ale żyj! Odkryj…
$244,807
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Mieszkanie 2 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż jest przytulny i dobrze wyposażony przestronny dwupokojowy apartament w odnowion…
$289,855
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 4/7
Wysyłanie do 3. spacji, 73 m kw. Object video: https: / / youtu ge / yVja3BE8nzu _ _ _ _ _ …
$465,731
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Mieszkanie 1 pokój w Wilno, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wilno, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/9
SPRZEDAŻ YAUKUS 1 KASTLE ALE STRATEGIA W ZRÓWNOWAŻONYM LOKACJI! Ten jednopokojowy apartamen…
$116,765
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/7
SPRZEDAŻ CZĘŚCIOWEJ APDAILI W NOWYM, WYŁĄCZONYM PROJEKCIE JAKOŚCI W MORZE! Odkryj swój nowy…
$224,051
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/7
Apartament znajduje się zaledwie kilka minut od centrum miasta, ale w cichym, zamkniętym i z…
$368,173
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Mieszkanie 5 pokojów w Wilno, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Wilno, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2/4
SPRZEDAŻ PRZESTRZENI Z 5 CABLES M. K. ČIURLIONIO G., CENTRUM WILNIAUSA Przewodniczący Ulica …
$993,484
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Mieszkanie 3 pokoi w Wilno, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wilno, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/7
SPRZEDAŻ ŚWIATŁA I PRZESTRZENI W OKOLICZNOŚCI! ---------------------------------------------…
$411,823
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