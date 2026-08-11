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Mieszkania na sprzedaż w Olita, Litwa

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7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Olita, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Olita, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/3
Pomieszczenia są obecnie wykorzystywane jako firma prawnicza, więc apartament jest również i…
$114,020
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Mieszkanie 3 pokoi w Olita, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Olita, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 4/5
KWALIFIKACJA NIEPOSTĘPOWANIA HANDLOWEGO - SPRZEDAŻ POPRZEDNICH 3 KAPSUŁEK Dla tych, którzy …
$160,287
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Mieszkanie 1 pokój w Olita, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Olita, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 7/9
NIEMA INWESTYCJA DO ŻYCIA! Jeśli chcesz żyć wysoko, podziwiać panoramiczne widoki na miasto…
$73,086
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Agencja
Capital
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Olita, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Olita, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3/5
PRZEKAZANE DO INWESTYCJI WYBRANYCH NA 2 KARBALACJE - Śnisz o swoim pierwszym domu dla dziec…
$48,487
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 4 pokoi w Olita, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Olita, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 142 m²
Piętro 3/3
Około 142 KV.M. rozpryski i światło będzie z laMP ULONTS G. ALYTAUS IN SENAMITERY! Odkryj si…
$156,506
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Olita, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Olita, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 5/5
Sprzedawane 2 Cables z oznaczeniem Patyna - Vingio G., ALITUS - 2 pokoje apartament na sprz…
$83,570
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 1 pokój w Olita, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Olita, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/5
PRZEDSTAWIONE PROCEDURY SYTUACJI RZECZYWISTEJ 1 BUTRA KAMBARIO W KAMBARIO W CENTRUM HANDLOWY…
$43,071
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Agencja
Capital
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