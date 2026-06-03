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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vecpiebalgas pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Willa w Vecpiebalgas pagasts, Łotwa
Willa
Vecpiebalgas pagasts, Łotwa
$441,999
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Vecpiebalgas pagasts, Łotwa

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