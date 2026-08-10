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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wałk, Łotwa

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mieszkania
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8 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/7
Oferujemy na sprzedaż 3-piętrowy apartament w nowym domu. Wyjątkowy mały projekt mieszkalny …
$842,605
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Mieszkanie 5 pokojów w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Wałk, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 194 m²
Piętro 2/7
Oferujemy na sprzedaż przestronne mieszkanie w nowym domu elitarnej klasy. Ekskluzywny proje…
$1,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/4
My house is my fortification. You must feel safe at home. This will certainly be ensured at …
$400,432
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 124 m²
Piętro 3/4
My house is my fortification. You must feel safe at home. This will certainly be ensured at …
$417,557
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Mieszkanie 3 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 111 m²
Piętro 3/4
Mój dom jest moim przywiązaniem. Musisz czuć się bezpiecznie w domu. Z pewnością będzie to…
$374,187
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Mieszkanie 2 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3/4
elitarny klub w sercu Jurmali – „Vivaldi Platinum” na obszarach od 63,6 do 318,7 m ². O p…
$223,991
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Mieszkanie 3 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/4
Mój dom jest moim przywiązaniem. Musisz czuć się bezpiecznie w domu. Z pewnością będzie to…
$291,483
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Mieszkanie 3 pokoi w Wałk, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wałk, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/4
Mój dom jest moim przywiązaniem. Musisz czuć się bezpiecznie w domu. Z pewnością będzie to…
$320,732
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