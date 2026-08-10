Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Saulkrasti
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saulkrasti, Łotwa

;
domy
5
6 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Saulkrasti, Łotwa
Dom 6 pokojów
Saulkrasti, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Przytulny dom (sprzedawany w ex-punkcie) Na początku Saulkrasti obok słynnej promenady Baltā…
$393,981
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Saulkrasti, Łotwa
Dom 5 pokojów
Saulkrasti, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 3
$228,310
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Saulkrasti, Łotwa
Dom 5 pokojów
Saulkrasti, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 296 m²
Liczba kondygnacji 2
$198,566
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 8 pokojów w Saulkrasti, Łotwa
Dom 8 pokojów
Saulkrasti, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 446 m²
Liczba kondygnacji 2
Wiejska rezydencja - architektura tej rezydencji tworzy etalon budynków na Łotwie, spełniony…
$735,431
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saulkrasti, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Saulkrasti, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/6
$344,602
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Saulkrasti, Łotwa
Dom 4 pokoi
Saulkrasti, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Sprzedaję mieszkanie ( 100 m2 ) w prywatnym domu w Saulkrasti z ziemią w pokoju Białej Wydmy…
$110,315
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się