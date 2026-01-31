Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Codes pagasts
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Codes pagasts, Łotwa

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 755 m² w Codes pagasts, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 755 m²
Codes pagasts, Łotwa
Powierzchnia 755 m²
Piętro 1/1
Budynek fabryki w dobrym stanie 1 h jazdy od stolicy Rygi. Dobre połączenie z główną drogą. …
$334,232
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się