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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Codes pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Codes pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Codes pagasts, Łotwa
Powierzchnia 1 000 m²
Zakład produkcyjny kamienia nawierzchniowego jest na sprzedaż. Nieruchomość jest w pełni got…
$398,179
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