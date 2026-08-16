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Wille na sprzedaż w Brescia, Włochy

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Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
38
Lonato del Garda
15
Salo
16
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228 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Moniga del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
АВI-882m. 3-х уровневая вилла в Мониге дель Гарда с видом на озеро Гарда3-х уровневая вилла …
$1,76M
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Willa 4 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
GA-V001367. Элегантная вилла в жилом комплексе в Манерба-дель-ГардаРасположенный в отличном …
$574,378
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Willa 4 pokoi w Salo, Włochy
Willa 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
$761,930
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
ABI- 1164A. Prestiżowa willa z basenem i przestronnym ogrodem w Padeng sul GardaPrestiżowa w…
$2,34M
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Willa 5 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 750 m²
GA-V001279. ВИЛА С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В PADENGHE SUL GARDAРасположенный в элегантном рай…
$2,05M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Moniga del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 315 m²
GH- PV001596. Villa swoje marzenia z widokiem na jezioro! Willa z basenem i widokiem na jezi…
$1,58M
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Willa 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Willa 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
ABI-1093А. Отдельностоящая вилла с частным бассейном В уникальном по своему есторасположению…
$1,82M
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,17M
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Willa 6 pokojów w Toscolano Maderno, Włochy
Willa 6 pokojów
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 370 m²
ABI- 1020A. Nowa willa w Toskolano MadernoNa sprzedaż nowa willa w Toskolano Maderno z piękn…
$5,27M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАСЕЙНОМ ВЕЗНЦАНО-ДЕЛтГАРДАРасположенный в небольшом жи…
$644,710
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$702,148
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
GH- V000607. Willa z bezpośrednim dostępem do jeziora GardaPadenge sul Garda, na pierwszej l…
$8,21M
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Willa w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa
Padenghe sul Garda, Włochy
Powierzchnia 674 m²
GH- 280418. Luksusowa willa na pierwszej linii w Padenga Sul GardaLuksusowa willa na pierwsz…
$9,38M
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Willa 5 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
GH- PV00019. Luksusowa willa MichellePod budowę luksusowa willa Michelle 400 m2 na działce o…
$4,34M
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Willa 4 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82M
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
ABI- 1116E. Luksusowa willa z basenem i wspaniały widokLuksusowa willa z basenem i wspaniały…
$4,10M
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Willa w Sirmione, Włochy
Willa
Sirmione, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
SYRMIONE / / 400 KV. M / / 4 Sypialnie / / 3 łazienki / / Kuchnia / / PRISTER / / Basen / / …
$1,39M
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Willa 6 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
GA- V001329. WILLA WOLFHAUS in the Green Environment in LONATOPołożony w pięknej konkurencji…
$1,08M
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Willa 6 pokojów w Salo, Włochy
Willa 6 pokojów
Salo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 370 m²
GA- V001049. Willa na wzgórzu z widokiem na jezioro, w miejscowości SalòZanurzony na pierwsz…
$1,16M
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Willa 6 pokojów w Moniga del Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
GH-V000879. Престижный дом в Монига дель ГардаВ Монига дель Гарда, выставлена на продажу ПЕС…
$2,93M
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Willa 4 pokoi w Puegnago del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Puegnago del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
GH-PV003571. Новая вилла на двух уровняхПуэньяго-дель-Гарда, в совершенно новом районе, уто…
$504,046
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Willa 4 pokoi w Gardone Riviera, Włochy
Willa 4 pokoi
Gardone Riviera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
- 120315-1. Willa w Riwierze GardonaWilla w Riwierze Gardona - jedno z najbardziej prestiżow…
$2,81M
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
ABI-1204A. Роскошная вилла на первой линии озера Гарда Роскошная вилла на первой линии озера…
$9,38M
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Willa 4 pokoi w Soiano del Lago, Włochy
Willa 4 pokoi
Soiano del Lago, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
ABI- 1239A. Uroczy dom z basenem nad jeziorem GardaTen uroczy basen znajduje się w południow…
$1,76M
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Willa 5 pokojów w Lonato del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
ABI- 1170A. Piękna willa z widokiem na jezioro GardaPiękna willa z basenem, prywatny ogród i…
$1,88M
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Willa 4 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
GH- PV001612. Luksusowo odnowiona willa z basenemOddzielna w pełni odnowiona willa z basenem…
$926,038
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Willa 5 pokojów w Moniga del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 413 m²
GH- PV000413. Willa w budowie z widokiem na jezioro.Moniga del Garda, na sprzedaż oddzielna …
$1,05M
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Willa 4 pokoi w Lugana, Włochy
Willa 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Valeggio sul Mincio w dogodnej pozycji dla wszystkich usług 100 metrów od parku ogrodowego S…
$853,992
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Willa 4 pokoi w Gardone Riviera, Włochy
Willa 4 pokoi
Gardone Riviera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
GH- LV04831. Odnowiony Old TownhouseW okolicy Fasano, miasta Gardone Riviera, oferujemy na s…
$421,992
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Parametry nieruchomości w Brescia, Włochy

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