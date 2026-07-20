Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

Wyłączny marketing 4 pokojowe mieszkanie przestronne, niedawno (tylko około 3 lat), doskonale zaprojektowane i czyste w każdym szczególe. ✔️ Około 100 m2 zbudowany ✔️ Taras słoneczny o powierzchni ok. 12 m2 ✔️ Orientacja na południowy wschód ✔️ Widok niezbrojony i zielony, niemożliwy do zbudowania w przyszłości ✔️ 5 piętro z 7 ✔️ Miejsce parkingowe zarejestrowane w Tabou ✔️ Pełny dostęp do windy ? Idealna lokalizacja w dzielnicy Gani Rishon - młody, cichy i rozwijający się obszar, sąsiadujący z ogrodem publicznym, w pobliżu szkół i z szybkim wyjściem z miasta. Apartament obejmuje: ✨ Aviv marki luksusowe kuchnia ✨ Klimatyzacja we wszystkich pokojach (z zastrzeżeniem gwarancji około 2 lat jeszcze) ✨ Gazowy podgrzewacz wody + słoneczny podgrzewacz wody ✨ Przezroczyste bary we wszystkich pokojach ✨ Szklane balustrady podniesione na tarasie ✨ Ulepszenia i dodatki warte dziesiątki tysięcy syklów ? Ostrożnie utrzymane mieszkanie, bez konieczności renowacji - wystarczy wejść z walizkami i cieszyć Cena komercjalizacji: 2 690 000