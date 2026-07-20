Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

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4 pokojowe mieszkanie przestronne, niedawno (tylko około 3 lat), doskonale zaprojektowane i czyste w każdym szczególe.
✔️ Około 100 m2 zbudowany
✔️ Taras słoneczny o powierzchni ok. 12 m2
✔️ Orientacja na południowy wschód
✔️ Widok niezbrojony i zielony, niemożliwy do zbudowania w przyszłości
✔️ 5 piętro z 7
✔️ Miejsce parkingowe zarejestrowane w Tabou
✔️ Pełny dostęp do windy
? Idealna lokalizacja w dzielnicy Gani Rishon - młody, cichy i rozwijający się obszar, sąsiadujący z ogrodem publicznym, w pobliżu szkół i z szybkim wyjściem z miasta.
Apartament obejmuje:
✨ Aviv marki luksusowe kuchnia
✨ Klimatyzacja we wszystkich pokojach (z zastrzeżeniem gwarancji około 2 lat jeszcze)
✨ Gazowy podgrzewacz wody + słoneczny podgrzewacz wody
✨ Przezroczyste bary we wszystkich pokojach
✨ Szklane balustrady podniesione na tarasie
✨ Ulepszenia i dodatki warte dziesiątki tysięcy syklów
? Ostrożnie utrzymane mieszkanie, bez konieczności renowacji - wystarczy wejść z walizkami i cieszyć
Cena komercjalizacji: 2 690 000
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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