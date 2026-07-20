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Dzielnica mieszkaniowa Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$882,320
;
11
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ID: 38275
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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Wyłączny marketing 4 pokojowe mieszkanie przestronne, niedawno (tylko około 3 lat), doskonale zaprojektowane i czyste w każdym szczególe. ✔️ Około 100 m2 zbudowany ✔️ Taras słoneczny o powierzchni ok. 12 m2 ✔️ Orientacja na południowy wschód ✔️ Widok niezbrojony i zielony, niemożliwy do zbudowania w przyszłości ✔️ 5 piętro z 7 ✔️ Miejsce parkingowe zarejestrowane w Tabou ✔️ Pełny dostęp do windy ? Idealna lokalizacja w dzielnicy Gani Rishon - młody, cichy i rozwijający się obszar, sąsiadujący z ogrodem publicznym, w pobliżu szkół i z szybkim wyjściem z miasta. Apartament obejmuje: ✨ Aviv marki luksusowe kuchnia ✨ Klimatyzacja we wszystkich pokojach (z zastrzeżeniem gwarancji około 2 lat jeszcze) ✨ Gazowy podgrzewacz wody + słoneczny podgrzewacz wody ✨ Przezroczyste bary we wszystkich pokojach ✨ Szklane balustrady podniesione na tarasie ✨ Ulepszenia i dodatki warte dziesiątki tysięcy syklów ? Ostrożnie utrzymane mieszkanie, bez konieczności renowacji - wystarczy wejść z walizkami i cieszyć Cena komercjalizacji: 2 690 000

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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