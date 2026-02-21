Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Na sprzedaż! Unikalny apartament dwupoziomowy w niedawno zachowanym budynku butikowym
Pitch z wyboru, blisko ulicy Shenkin, w samym sercu Tel Awiwu
Nowa linia tramwajowa jest zaledwie 2 minuty spacerem
Powierzchnia mieszkalna 140 m2
80 m2 dachu prywatnego
Położony w rzadkim i architektonicznie zaprojektowanym budynku
Pierwotnie: 4 sypialnie + 2 łazienki
Bieżąca konfiguracja:
3 sypialnie spali
2 łazienki
1 dodatkowa toaleta na górze
Duży apartament rodzicielski stworzony przez połączenie dwóch części
Nowy park publiczny będzie tuż przed budynkiem
Piwnica: 2 piwnice
Cena: ILS 10,900,000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.