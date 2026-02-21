Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,43M
20.02.2026
$3,43M
12.05.2025
$3,08M
;
4
ID: 25943
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż! Unikalny apartament dwupoziomowy w niedawno zachowanym budynku butikowym Pitch z wyboru, blisko ulicy Shenkin, w samym sercu Tel Awiwu Nowa linia tramwajowa jest zaledwie 2 minuty spacerem Powierzchnia mieszkalna 140 m2 80 m2 dachu prywatnego Położony w rzadkim i architektonicznie zaprojektowanym budynku Pierwotnie: 4 sypialnie + 2 łazienki Bieżąca konfiguracja: 3 sypialnie spali 2 łazienki 1 dodatkowa toaleta na górze Duży apartament rodzicielski stworzony przez połączenie dwóch części Nowy park publiczny będzie tuż przed budynkiem Piwnica: 2 piwnice Cena: ILS 10,900,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

