  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme

Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme

Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
20.02.2026
$1,13M
6.05.2025
$1,01M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 25849
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowość - jasne i przestronne mieszkanie! Baron Hirsch, Kiryat Mosze, Jerozolima ✨ Dziewięć, dziewięć, dziewięć! ✨Na sprzedaż: piękny apartament 5-pokojowy, po rozszerzeniu TAMA 38. Powierzchnia: 93 m2 brutto + taras Sukkah Jasny apartament z 3 wystawami Przestronne i dobrze ułożone Spokojna i przyjemna okolica Winda. Rzadkie dobro w spokojnym otoczeniu! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wizyty.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa Bureau a louer a jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,330
Dzielnica mieszkaniowa Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Aszkelon, Izrael
od
$460,845
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Jerusalem, Izrael
od
$752,400
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
Prestiżowa willa na sprzedaż w Gan Yavne Na działce 500 m2 willa z basenem 8 metrów przez 4 metry. Na parterze salon kuchnia i mama i na 1 piętrze 4 sypialnie 2 łazienki i taras Wyjątkowa willa kilka minut od Ashdod, nie poważne wstrzymanie Proszę
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Luksusowy duplex na Old North! W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż! 100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny Piętro wejściowe…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się