Bingin, Indonezja

od €178,872

37–87 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Zamknięty kompleks LYVIN BINGIN HOTEL z nowoczesnych apartamentów w lesie tekowym w okolicy Bingin. Piękne i nowoczesne apartamenty z jedną i dwiema sypialniami, w całości z designerskimi naprawami i meblami. W zamkniętej okolicy znajduje się hotel z 50 pokojami, restauracja, spa, fitness, basen na dachu i zielony park. Zalety kompleksu: - W odległości spaceru od 2 plaż: plaży Bingin i plaży Drealand. - Restauracje na wysokim poziomie znajdują się 10-15 minut spacerem od hotelu. - 10 minut spacerem od pól golfowych, kortów tenisowych i ponad stu hektarów zadbanych terenów do biegania i spacerów. - Brak korków i korków. Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, doradzaj za darmo. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.