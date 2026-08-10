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Domy na sprzedaż w Kuta Selatan, Indonezja

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49
Jimbaran
11
254 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Ungasan, Indonezja
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Ungasan, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Przestronny willa z 5 sypialniami w dzielnicy Balangan, Jimbaran!Prefabrykowana willa z 5 sy…
$292,000
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DDA Real Estate
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Willa 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
UP UP
Willa 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
Ready-made wille w rejonie Pandawy!Oasis Villas Pandawa by PRO BALI REAL ESTATE to funkcjonu…
$265,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 2 pokoi w Ungasan, Indonezja
UP UP
Willa 2 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 151 m²
Villa z inteligentnym systemem domu na Bukita - gotowy obiekt w pobliżu plaży Melastie!Willa…
$330,000
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Agencja
DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Willa 3 pokoi w Ungasan, Indonezja
UP UP
Willa 3 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium wille 2 minuty od plaży Melasti!Melasti Dream Residence to zamknięty kompleks luksus…
$200,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kuta Selatan, Indonezja
Willa
Kuta Selatan, Indonezja
$932,000
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International real estate agency Habita
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Od 119,990 dolarów, ta willa Uluwatu inwestycji oferuje 13- 17% przewidywanych rocznie ROI w…
$119,990
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Willa 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Willa 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa w pobliżu Sunday Beach Club i Savaya!Nowoczesny dwupiętrowy willa w dzielnicy Buk…
$160,600
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Nyala Villas to ekskluzywny boutique development zaledwie 9 luksusowych willi położony nad d…
$209,000
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na o…
$90,000
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Willa 4 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Willa 4 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 1
TAVA Villas & Suites jest luksusowym kompleksem w Jimbaran, Bali!Nowoczesne wille z prywatny…
$302,145
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DDA Real Estate
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
LUXEVISTA VILLAS - nowoczesna 1- Sypialnia Willa z Waterslide, Pandawa / Nusa Dua, BaliOdkry…
$150,000
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Willa 4 pokoi w Ungasan, Indonezja
Willa 4 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z 3 sypialniami z prywatnym basenem w samym sercu Uluwatu!Umeblowane!Nowocze…
$349,999
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DDA Real Estate
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Dom 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Dom 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Lokalizacja / Odległość:10 minut do ITDC Nusa Dua10 minut do Bali Mandara Toll Road8 minut d…
$112,100
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa od wiarygodnego dewelopera.Willa znajduje się 600 metrów od morza.Każda will…
$326,244
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DDA Real Estate
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$168,000
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Położony w Pecatu, Uluwatu, to pięknie zaprojektowane 2-sypialnia, 2,5-łazienka villafers id…
$240,312
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Willa 3 pokoi w Ungasan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa stylowa willa w Bukit - dochodowa inwestycja!Główne cechy:Typ: 2- piętrowa nowoczesna w…
$195,000
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DDA Real Estate
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 75 m²
🔥 Kup Villa 1BR + ROOFTOP (75 m2) - 178,000 dolarów! 🔥Ekstra oferta - format z tarasem na da…
$178,000
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ISIA
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Willa w Ungasan, Indonezja
Willa
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w przytulnej i spokojnej okolicy.Rentowność do 15,8%.Willa z pięknym panoramicznym wid…
$410,000
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DDA Real Estate
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Położony w samym sercu Bingin, Uluwatu, jeden z najbardziej wysublimowanych miejsc na Bali, …
$222,456
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Willa 5 pokojów w Pecatu, Indonezja
Willa 5 pokojów
Pecatu, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium willa dla rezydencji długoterminowej i inwestycji.Rentowność - do 15% rocznie.Willa …
$1,05M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
🌴 Ramada Nusa Dua - hotel sztuki inwestycyjnej na BaliOdkryj wyjątkową okazję, aby stać się …
$169,900
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ISIA
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Willa 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Du…
$169,000
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Willa 3 pokoi w Ungasan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Mediterranean willa 3 minuty od oceanu, gotowy do wynajęcia!Nowa willa projektantów w jednym…
$199,000
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DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa znajduje się w klastrze w prestiżowej okolicy Nusa Dua na południu Bali, na wybrzeżu B…
$220,000
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Willa 4 pokoi w Pecatu, Indonezja
Willa 4 pokoi
Pecatu, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Claro De Luno Villa jest 4-pokojowe nieruchomości znajduje się w Bukit Padang obszarze Bali.…
$874,000
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Willa w Kutuh, Indonezja
Willa
Kutuh, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Zaczynając od Rp3,700,000,000 Birmingham 124; 98 m2 williWyjątkowa okazja: tylko 3-pokojowe …
$225,700
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Willa 3 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Willa 3 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 1
TAVA Villas & Suites jest luksusowym kompleksem w Jimbaran, Bali!Nowoczesne wille z prywatny…
$210,586
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Willa w Kutuh, Indonezja
Willa
Kutuh, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille i apartamenty z unikalnym naturalnym krajobrazem na oceanieCo wchodzi w wartośćPełne w…
$290,000
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Willa 4 pokoi w Pecatu, Indonezja
Willa 4 pokoi
Pecatu, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!Pełne wyposażenie!Ela…
$346,000
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DDA Real Estate
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Typy nieruchomości w Kuta Selatan.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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