Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kuta Selatan
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Kuta Selatan, Indonezja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Szeregowiec 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks wyłączności ANTA OASIS trzy minuty od oceanu.Przewidywany wydajność do 15%Forma wła…
$230,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec 3 pokoi w Kutuh, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks wyłączności ANTA OASIS trzy minuty od oceanu.Przewidywany wydajność do 15%Forma wła…
$295,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec w Benoa, Indonezja
Szeregowiec
Benoa, Indonezja
Na sprzedaż kompleks 6 willi, położony w najbardziej prestiżowej okolicy Nusa Dua. Wniosek o…
$92,000
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec 2 pokoi w Ungasan, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy do osiedlenia kamienic z basenem na Bali 📍Okręg BukitGospodarstwa miejskie na zleceni…
$170,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
RESIDE BALI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Szeregowiec 4 pokoi w Pecatu, Indonezja
Szeregowiec 4 pokoi
Pecatu, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
premium Townhaus near the ocean with a beautiful view of the sunset. The increase in renta…
$350,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się