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Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Indonezja

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Bali
976
Lesser Sunda Islands
1007
Kuta Selatan
259
Ubud District
137
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1 obiekt total found
Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Freehold Lombok luksusowe wille, możliwość w jednym z najbardziej dostępnych punktów wejścia…
$85,000
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Typy nieruchomości w Indonezja.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Indonezja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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