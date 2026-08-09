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Domy na sprzedaż w Denpasar, Indonezja

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Sanur
3
40 obiektów total found
Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Obudź się, aby zamiatać widoki na ocean i zakończyć swoje dni ze złotymi zachodami słońca Ba…
$154,350
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Willa 5 pokojów w Denpasar, Indonezja
Willa 5 pokojów
Denpasar, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 148 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS to kompleks willi premium położony w centrum Sanur, Bali. Willa z 5 s…
$555,000
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Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta nowoczesna willa tropikalna w Sanur znajduje się na 200m ² ziemi z 185m ² dwupiętrowy bud…
$235,600
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Willa w Denpasar, Indonezja
Willa
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Ten luksusowy kompleks willi wchodzi w ostatnią fazę dostępności. Tylko sześć willi pozostaj…
$236,680
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Ta śródziemnomorska willa w Balangan łączy wyrafinowanie z codziennym komfortem. Oferujący p…
$194,250
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Szeregowiec 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Ready-wykonane kamienice w butiku projektu w Sanur!PUNGUTAN Townhouse jest gotowym projektem…
$265,000
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DDA Real Estate
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Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Z dala od wszystkich obiektów, które Sanur ma do zaoferowania i zaledwie 1 km do Mertasari S…
$222,677
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Willa 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS jest kompleksem premium willi w centrum Sanur, Bali. Ta nowoczesna wi…
$498,750
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Willa 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Readymade willa z 2 sypialniami w okolicy Kerobokan!Spring Villa to nowoczesna dwupiętrowa w…
$104,000
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DDA Real Estate
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ta urocza willa z dwoma sypialniami w Nyang Nyang łączy nowoczesny komfort z bujnym tropikal…
$204,750
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Willa w Munggu, Indonezja
Willa
Munggu, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Położony w spokojnej miejscowości Cemagi, ten brand- nowy projekt oferuje wyjątkową okazję d…
$210,450
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Willa 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS jest kompleksem premium willi w centrum Sanur, Bali. Willa z trzema s…
$562,500
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Willa 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS - nowoczesny kompleks willi w centrum Sanur, Bali. Willa z trzema syp…
$450,000
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Willa w Sanur Kauh, Indonezja
Willa
Sanur Kauh, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Położony zaledwie dwie minuty spacerem od plaży Padang Galak w doskonałej okolicy Sanur, ten…
$229,400
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Willa 4 pokoi w Munggu, Indonezja
Willa 4 pokoi
Munggu, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa z 3 sypialniami w Munggu (Bali)!Ta nowoczesna willa znajduje się w dzielnicy Mung…
$360,000
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DDA Real Estate
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Uluwatu przeznaczona do tropikalnego życia i zdalnej…
$252,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Nowoczesna willa z dwoma sypialniami zaledwie kilka chwil od malowniczych klifów i plaż Nyan…
$186,375
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Willa 5 pokojów w Denpasar, Indonezja
Willa 5 pokojów
Denpasar, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 153 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS jest kompleksem premium willi w centrum Sanur, Bali. Willa z 5 sypial…
$573,750
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Willa 3 pokoi w Legian, Indonezja
Willa 3 pokoi
Legian, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Nowa nowoczesna willa w pobliżu Trans Studio!Nowa willa z 3 sypialniami w cichej okolicy w p…
$208,000
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DDA Real Estate
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Dom 4 pokoi w Denpasar, Indonezja
Dom 4 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Lokalizacja / oddalenia:10 minut do centrum handlowego poziomu 215 minut do State Senior Hig…
$230,100
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Dom 4 pokoi w Denpasar, Indonezja
Dom 4 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy tradycyjny dom minimalistyczny położony w samym sercu Zachodniego Denpasara, w p…
$177,000
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Willa 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa w prestiżowej okolicy Sanura!Nowoczesny dwupiętrowy willa w Sanur, położony na Ja…
$381,200
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DDA Real Estate
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Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 312 m²
Połączenie ciepłych, ziemistych odcieni śródziemnomorskiego designu z praktycznymi, nowoczes…
$115,900
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Willa w Renon, Indonezja
Willa
Renon, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Położony zaledwie kilka minut od najbardziej popularnych kawiarni, siłowni i plaży Pererenan…
$244,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Stylowa nowoczesna willa przeznaczona do relaksującego życia i życia zawodowego. Z dwoma syp…
$210,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Mediterranean inspirowane schronienie w samym sercu Uluwatu, to 1-pokojowe mieszkanie oferuj…
$147,000
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Willa 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Ostatnia gotowa willa w kompleksie butikowym w Sanura!KESARI Willa jest willą gotową z 3 syp…
$420,000
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DDA Real Estate
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Willa 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Willa 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS jest kompleksem premium willi w centrum Sanur, Bali. Willa z trzema s…
$521,250
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Żyj marzeniem Berawy w tym eleganckim lofcie z sypialnią, które uosabia luksus z tyłu Bali. …
$143,850
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Dom 4 pokoi w Denpasar, Indonezja
Dom 4 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
ekskluzywny luksusowy dwupiętrowy dom położony w elitarnym kompleksie mieszkalnym przy Mahen…
$147,500
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Typy nieruchomości w Denpasar.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Denpasar, Indonezja

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