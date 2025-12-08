Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, Indonezja

4 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Desa Matawai Amahu, Indonezja
Dom 2 pokoi
Desa Matawai Amahu, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Willa w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Willa
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Wille na wyspie Sumba! Wyobraź sobie swój dom w raju: wille z pięknym widokiem na ocean, w o…
$160,000
Willa w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Willa
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Savor the Serenity of Coastal Living - W pełni umeblowane 2-Bed Beachfront Villa z Breathtak…
$450,000
Willa 2 pokoi w Sumba Barat, Indonezja
Willa 2 pokoi
Sumba Barat, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
