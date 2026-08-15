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Domy Szeregowe w Bali, Indonezja

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Kuta Selatan
5
Ubud District
3
Canggu
11
Ubud
3
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63 obiekty total found
Szeregowiec 2 pokoi w Tibubeneng, Indonezja
UP UP
Szeregowiec 2 pokoi
Tibubeneng, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Pensjonat Premium w dzielnicy Berawa, Changu!Oasis III jest ready-made premium kamienica w o…
$329,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 2 pokoi w Canggu, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne domy z inteligentną technologią domu w se…
$109,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Pejeng Kawan, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Pejeng Kawan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Serenity jest stylowy 2 sypialnie kamienica w Bali do życia i inwestowania!SREENITY oferuje …
$252,000
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Agencja
DDA Real Estate
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec 3 pokoi w Canggu, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe kamienice BERAWA OCEAN TOWNHOUSES w popularnej dzielnicy Berawa, 350 metrów od oceanu.U…
$280,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Beraban, Indonezja
Szeregowiec 4 pokoi
Beraban, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse z prywatnym ogrodem i basenem.30% zaliczki z 7 ratami.Długoterminowy wynajem 28 + …
$508,500
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 1 pokój w Pererenan, Indonezja
Szeregowiec 1 pokój
Pererenan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom w okolicy Pererenan!Perenan Gate by White Development Bali to stylowa nowocze…
$150,000
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Agencja
DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 4 pokoi w Ubud, Indonezja
Szeregowiec 4 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$294,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Dalung, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Dalung, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne domy z inteligentną technologią domu w se…
$219,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Beraban, Indonezja
Szeregowiec 5 pokojów
Beraban, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse z prywatnym ogrodem i basenem.30% zaliczki z 7 ratami.Długoterminowy wynajem 28 + …
$983,000
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Szeregowiec w Kerobokan Kelod, Indonezja
Szeregowiec
Kerobokan Kelod, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$220,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$280,000
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Szeregowiec 2 pokoi w Kerobokan Kelod, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Kerobokan Kelod, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
SWOI LOFT UMALAS kompleks 40 domów premium z doskonałą infrastrukturą wewnętrzną i łatwy dos…
$210,000
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Szeregowiec w Kerobokan Kelod, Indonezja
Szeregowiec
Kerobokan Kelod, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$220,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Szeregowiec 3 pokoi w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Pokoje 3
‼️ ⏳🏡 SWOI LOFT UMALAS - стил✔️2- с📐 🏗 📅 --------------------------------------------------📍…
$259,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Kerobokan Kelod, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Kerobokan Kelod, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 2
2- Sypialnia Townhouse - Umalas OasisStylowe 2- Sypialnia Townhouse z prywatnym basenem 124;…
$375,000
VAT
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ESTABRO
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Szeregowiec 2 pokoi w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Tropikalny dom w dzielnicy Berawa, Changu - 700 metrów od plaży!Ready-wykonane dwupiętrowy k…
$264,000
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Szeregowiec 1 pokój w Pererenan, Indonezja
Szeregowiec 1 pokój
Pererenan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy dom z jacuzzi w Changu!Alex Villas to stylowa dwupiętrowa kamienica w jednym z najbar…
$320,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Canggu, Indonezja
Szeregowiec 4 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 2
Skorzystaj z okazji, aby zainwestować w wyśmienitą Oasis nieruchomości w Berava, zaledwie 15…
$428,000
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Szeregowiec 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Ready-wykonane kamienice w butiku projektu w Sanur!PUNGUTAN Townhouse jest gotowym projektem…
$265,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Kutuh, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks wyłączności ANTA OASIS trzy minuty od oceanu.Przewidywany wydajność do 15%Forma wła…
$295,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne 2 sypialnie w pobliżu Batu Belig Beach, Bali!Nowy projekt nowoczesnych kamienic z…
$135,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks wyłączności ANTA OASIS trzy minuty od oceanu.Przewidywany wydajność do 15%Forma wła…
$230,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$210,000
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DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Beraban, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Beraban, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse z prywatnym ogrodem i basenem.30% zaliczki z 7 ratami.Długoterminowy wynajem 28 + …
$381,500
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Kerobokan Kelod, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Kerobokan Kelod, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
SWOI LOFT UMALAS kompleks 40 domów premium z doskonałą infrastrukturą wewnętrzną i łatwy dos…
$275,000
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Agencja
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Szeregowiec w Canggu, Indonezja
Szeregowiec
Canggu, Indonezja
$250,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 1 pokój w Canggu, Indonezja
Szeregowiec 1 pokój
Canggu, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dom w okolicy Canggu!ADVA Village Canggu jest nowoczesnym kompleksem kamienic w j…
$175,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Canggu, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Canggu, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Pomożemy Ci wybrać nieruchomość za darmo, zorganizować bezpieczną transakcję z deweloperem!S…
$330,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny jest kompleksem 30 współczesnych willi w malowniczej okolicy Bali- Umalas. Dewelo…
$260,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Wana Giri, Indonezja
Szeregowiec 4 pokoi
Wana Giri, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse z prywatnym ogrodem i basenem.30% zaliczki z ratami dla 7 płatności.Długoterminowa…
$508,500
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DDA Real Estate
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Parametry nieruchomości w Bali, Indonezja

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