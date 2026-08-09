Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Ubud
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Ubud, Indonezja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$210,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec 4 pokoi w Ubud, Indonezja
Szeregowiec 4 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$294,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 2
Serenity is a premium complex of villas and townhouses located in the central area of Bali-U…
$195,000
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się