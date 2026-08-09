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Domy Szeregowe w Denpasar, Indonezja

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4 obiekty total found
Szeregowiec 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Ready-wykonane kamienice w butiku projektu w Sanur!PUNGUTAN Townhouse jest gotowym projektem…
$265,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny jest kompleksem 30 współczesnych willi w malowniczej okolicy Bali- Umalas. Dewelo…
$260,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny jest kompleksem 30 współczesnych willi w malowniczej okolicy Bali- Umalas. Dewelo…
$260,000
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny jest kompleksem 30 współczesnych willi w malowniczej okolicy Bali- Umalas. Dewelo…
$260,000
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Parametry nieruchomości w Denpasar, Indonezja

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