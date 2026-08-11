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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Budapeszt, Węgry

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mieszkania
68
domy
11
79 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
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Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 6/7
Penthouse Experience Near Bakáts Square - 76 m ² Apartament + 40 m ² Taras panoramiczny + 2 …
$672,314
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Mieszkanie 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
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Mieszkanie 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/3
Położony na cichym końcu ulicy Murányi, w odległości krótkiego spaceru od Városliget, ten ja…
$293,514
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
W prestiżowej dzielnicy V Budapesztu, w samym sercu Lipótváros, oferuje w pełni odnowiony ap…
$680,660
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
W Budapeszteńskim Dystrykcie VI przy ul. Józekai 10 trwają prace nad pierwszorzędnym rozwoje…
$318,968
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International real estate agency Habita
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Condo 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Condo 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Exclusive Designer Apartament na sprzedaż w Duna- Pest ResidencesWyjątkowy, w pełni umeblowa…
$345,200
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$180,263
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/4
Historyczne centrum Budapesztu. W odległości spaceru znajdują się Parlament, Bazylika, Opera…
$871,455
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Penthouse 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Penthouse 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Piętro 9/9
Doskonała lokalizacja na 9. piętrze rezydencji, nowoczesne arcydzieło, ten apartament jest 2…
$3,11M
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$274,383
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Ten luksusowy-zaprojektowany, 149 m ² (brutto) częściowo oddzielony dom z trzema balkonami, …
$1,05M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/5
7 dzielnicy, centrum historyczne, Erzsébet krt., piękny budynek, mieszkanie dla 3 et., winda…
$408,088
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż jest stylowy, w pełni odnowiony apartament w tętniącej życiem 7. dzielnicy Budap…
$260,338
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
W zabytkowym centrum Budapesztu na sprzedaż znajduje się ekskluzywny apartament o powierzchn…
$677,151
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$797,624
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 32 m²
Na sprzedaż jest w pełni odnowiony apartament o powierzchni około 32 m2, położony w zabytkow…
$177,881
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzedaż jasny i przytulny apartament dwupokojowy o powierzchni 56 m2 z tarasem, położony…
$307,930
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Dom 7 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 7 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Dom w Budapeszt, Węgry
Dom
Budapeszt, Węgry
Pięknie utrzymany, oddzielony dom rodzinny jest na sprzedaż w najbardziej wysublimowanym obs…
$985,863
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 107 m²
Przestronne, lekkie. Centrala. Ten stylowy apartament w 8. historycznej dzielnicy Budapesztu…
$425,055
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
W pełni odnowiony, Move- in Ready 52 m ² Brick Apartament w doskonałej lokalizacji w Budapes…
$255,240
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International real estate agency Habita
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Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Własność przemysłowa i mieszkaniowa na sprzedaż - District XVI, BudapesztPołożony zaledwie 2…
$803,871
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Dom 8 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 8 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
W 1080 Budapeszt, na ulicy Orzi, na sprzedaż przestronny apartament w nieruchomości 87 m2, p…
$275,862
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$190,298
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3/6
5 dzielnicy, centrum historyczne, w pobliżu ulicy pieszych. Vaci i Dunaju Embankment, w pięk…
$1,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 121 m²
W prestiżowej dzielnicy Rojadomb (II dzielnica, Buda) jest oferowana na sprzedaż luksusowe 4…
$1,19M
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/4
Odnowiony apartament w pobliżu centrum BudapesztuRzadka okazja, aby kupić jasny, wysokiej ja…
$293,514
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Mieszkanie 3 pokoi w Środkowe Węgry, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Środkowe Węgry, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w samym sercu Erzebetvaros (1071 Budapest), w …
$277,776
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Mieszkanie 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 4/6
5 dzielnicy, zabytkowego centrum miasta, obok nabrzeża Dunaju i Placu Uniwersyteckiego, w pi…
$1,02M
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Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Dom rodzinny z doskonałą lokalizacją - Budapeszt, District XVI., Főhadnagy StreetTen trzypię…
$528,258
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Parametry nieruchomości w Budapeszt, Węgry

z garażem
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