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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zala, Węgry

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Keszthelyi jaras
10
Heviz
5
13 obiektów total found
Rezydencja 6 pokojów w Gyenesdias, Węgry
Rezydencja 6 pokojów
Gyenesdias, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki dwupiętrowy dom w pobliżu Balatonu - idealne połączenie komfortu i lokalizacji!Ofe…
$724,415
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Willa 6 pokojów w Heviz, Węgry
Willa 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten atrakcyjny dom jednorodzinny na 8380 Hévíz łączy w sobie nowoczesny komfort, wysokiej ja…
$474,009
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Willa 6 pokojów w Zalaegerszegi jaras, Węgry
Willa 6 pokojów
Zalaegerszegi jaras, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 487- hektar nieruchomości jest na sprzedaż w miedzianej hali (północno-zachodnie Węgry),…
$5,03M
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Lenti, Węgry
Dom 4 pokoi
Lenti, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż unikalna nieruchomość z wieczną panoramą na wzgórzach Lenti- hegy - idealny do ż…
$367,683
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Dom 4 pokoi w Kehidakustany, Węgry
Dom 4 pokoi
Kehidakustany, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w Kehidakustány, w pobliżu uzdrowiska termalnego: w pełni odnowiony dwupiętrowy …
$347,866
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Dom 8 pokojów w Heviz, Węgry
Dom 8 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 3
W jednej z najpiękniejszych ulic panoramicznych Hévíz, trzypiętrowy dom rodzinny odpowiedni …
$577,856
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Dom 5 pokojów w Vonyarcvashegy, Węgry
Dom 5 pokojów
Vonyarcvashegy, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny, wysokiej jakości, gotowy do osiedlenia się w jednej z najpopularniejszych wiosek…
$541,073
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Willa 8 pokojów w Balatongyorok, Węgry
Willa 8 pokojów
Balatongyorok, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy dom z panoramicznym widokiem na balaton z dwoma tarasami!Jeśli marzysz o życiu lub…
$1,45M
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Mieszkanie 3 pokoi w Keszthely, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Keszthely, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/3
W samym sercu Keszthely, zaledwie kilka kroków od jeziora Balaton, dwupoziomowy apartament z…
$193,647
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Heviz, Węgry
Dom wolnostojący 4 pokoi
Heviz, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny dom rodzinny w Hévíz, położony w cichej i przytulnej okolicy, za…
$436,340
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Dom 6 pokojów w Keszthely, Węgry
Dom 6 pokojów
Keszthely, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 3
W Keszthely Kertvarosh oferujemy na sprzedaż trzypiętrowy / piwniczny, pierwsze, drugie pięt…
$364,346
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Rezydencja 5 pokojów w Heviz, Węgry
Rezydencja 5 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Na cichej i panoramicznej ulicy malowniczej Heviz, unikalny dom rodzinny z nowoczesnym wzorn…
$1,02M
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Dom 6 pokojów w Heviz, Węgry
Dom 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Na jednej z najpiękniejszych ulic Hévíz oferujemy na sprzedaż trzypiętrowy dom rodzinny odpo…
$353,883
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Typy nieruchomości w Zala.

domy

Parametry nieruchomości w Zala, Węgry

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