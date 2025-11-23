Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Mieszkania
  4. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Węgry

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tamna Home
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Węgry

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się