O agencji

Specjalistyczne, aby przynieść najlepsze apartamenty nad rzeką na stole, możemy zaoferować najlepszą sprzedaż i wynajem w Budapeszcie kwitnących obszarach.

Duna- Pest Residences, najpiękniejsze luksusowe apartamenty nad rzeką Budapesztu znajdują się w 9 dzielnicy w ramach Millennium City Center, między Petőfi i Lágymányosi Mosty.

Patrząc na piękną panoramę malowniczej rzeki Dunaju i wiele z najbardziej niezwykłych cech Budapesztu, te statuetki sztuki zostały zaprojektowane specjalnie dla tych, którzy zdecydowali się cieszyć wyjątkowy styl życia. Nowoczesny design, najwyższy komfort, malownicza panorama oraz najbardziej nowoczesne udogodnienia i technologia budowlana to tylko próbki wielu unikalnych funkcji oferowanych w pierwszych luksusowych wieżach mieszkalnych Budapesztu.