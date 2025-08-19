  1. Realting.com
DPRM.hu

Węgry, Szekesfehervari jaras
Agencja nieruchomości
Mniej niż miesiąc
English, Deutsch, Hungarian
www.dprm.hu
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Specjalistyczne, aby przynieść najlepsze apartamenty nad rzeką na stole, możemy zaoferować najlepszą sprzedaż i wynajem w Budapeszcie kwitnących obszarach.

Duna- Pest Residences, najpiękniejsze luksusowe apartamenty nad rzeką Budapesztu znajdują się w 9 dzielnicy w ramach Millennium City Center, między Petőfi i Lágymányosi Mosty.

Patrząc na piękną panoramę malowniczej rzeki Dunaju i wiele z najbardziej niezwykłych cech Budapesztu, te statuetki sztuki zostały zaprojektowane specjalnie dla tych, którzy zdecydowali się cieszyć wyjątkowy styl życia. Nowoczesny design, najwyższy komfort, malownicza panorama oraz najbardziej nowoczesne udogodnienia i technologia budowlana to tylko próbki wielu unikalnych funkcji oferowanych w pierwszych luksusowych wieżach mieszkalnych Budapesztu.

Usługi

Zapewniamy pełne doświadczenie w obsłudze naszych klientów z całego świata, negocjując długotrwałe umowy z silnym tle w sektorze nieruchomości.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 20:17
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
09:00 - 18:00
Niedziela
09:00 - 18:00
Nasi agenci w Węgry
Tom Kovacs
Tom Kovacs
4 obiekty
