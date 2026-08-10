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Kawalerki na sprzedaż w Węgry

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1 obiekt total found
Kawalerka 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Kawalerka 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż znajduje się odnowiony apartament o powierzchni około 44 m2, położony w 8. dziel…
$206,947
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Parametry nieruchomości w Węgry

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