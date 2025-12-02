Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Zakynthos Regional Unit, Grecja

4 obiekty total found
Willa 9 pokojów w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 9 pokojów
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 9
Powierzchnia 300 m²
Luksusowa 300 m2 Willa z basenem i widokiem na morze w Zakynthos Zaledwie 6 km od Zakynthos …
$2,52M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 118 metrów kwadratowych w Zante. Półpiwnica skład…
Cena na żądanie
Willa 12 pokojów w Zakynthos, Grecja
Willa 12 pokojów
Zakynthos, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 11
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Zante. Parter składa si…
$3,75M
Sky ApartmentsSky Apartments
Dom wolnostojący 6 pokojów w Alykanas, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Alykanas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Zante. 1 piętro składa się z jednej s…
$491,585
