Sklepy na sprzedaż w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja

1 obiekt total found
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Nieruchomość komercyjna na parterze narożnym na sprzedaż o łącznej powierzchni 68 m2, z doda…
$372,039
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
