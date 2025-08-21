Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Epir-Macedonia Zachodnia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Epir-Macedonia Zachodnia, Grecja

Zagori Municipality
13
Ioannina Municipality
9
Igoumenitsa Municipality
7
Janina
5
3 obiekty total found
Bliźniak 6 pokojów w Karies, Grecja
Bliźniak 6 pokojów
Karies, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
W bujnej zielonej i spokojnej okolicy Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), jasny, narożny d…
$128,179
Dom 6 pokojów w Kipoi, Grecja
Dom 6 pokojów
Kipoi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony dom Na sprzedaż, piętro: parter, 1 (2 poziomy), w Timfi - Kipoi. Dom Detached jes…
$139,831
Bliźniak 4 pokoi w Tsepelovo, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Tsepelovo, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone Two-Storey House na sprzedażOferujemy na sprzedaż tradycyjny i piękny kamienny dom w s…
$215,573
