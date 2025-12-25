Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Meganisi Municipality
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Meganisi Municipality, Grecja

1 obiekt total found
Hotel 420 m² w Katomeri, Grecja
Hotel 420 m²
Katomeri, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 420 m²
Przeżyj piękno Morza Jońskiego z tych sześciu czarujących willi, każdy oferuje spokojną ucie…
$2,46M
