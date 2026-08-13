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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pomorze Przednie-Rugia, Niemcy

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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 105 pokojów w Gustow, Niemcy
Apartamenty wielopoziomowe 105 pokojów
Gustow, Niemcy
Pokoje 105
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 500 m²
Liczba kondygnacji 3
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Parametry nieruchomości w Pomorze Przednie-Rugia, Niemcy

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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