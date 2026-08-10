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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rhein Sieg Kreis, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Vinxel, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Vinxel, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 4
Proponowany apartament trzypokojowy z dobrym układem posiada piękny i bardzo jasny salon, pr…
$476,384
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Parametry nieruchomości w Rhein Sieg Kreis, Niemcy

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