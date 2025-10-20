Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Berlin
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja

Rezydencje na sprzedaż w Berlin, Niemcy

Rezydencja Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Rezydencja 9 pokojów w Berlin, Niemcy
Rezydencja 9 pokojów
Berlin, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 2
$3,33M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Deutsch
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Berlin, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się