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Kawalerki z tarasem na sprzedaż w Tbilisi, Gruzja

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3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Tbilisi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/70
VR Vake Sky Tower - Fashion AvenueNowy symbol architektoniczny Tbilisi w prestiżowej dzielni…
$110,600
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Tbilisi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/70
VR Vake Sky Tower - Fashion Avenue to wielofunkcyjny projekt premium w jednej z najbardziej …
$119,600
VAT
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Kawalerka w Tbilisi, Gruzja
Kawalerka
Tbilisi, Gruzja
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/5
$194,968
VAT
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Agencja
It.Is Realty
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English, Русский, עִברִית
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Parametry nieruchomości w Tbilisi, Gruzja

z Ogród
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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