Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Tbilisi, Gruzja

wille
18
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Willa 7 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Teraz w Tbilisi stojące samotnie wille w mieście dla Izbrahnyx! Nie kupujesz tylko idealnego…
$560,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Tbilisi, Gruzja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się