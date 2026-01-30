Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Tbilisi, Gruzja

1 obiekt total found
Bliźniak 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Bliźniak 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 11/11
Przestronne 180 m kw. odnowiony apartament w sercu Tbilisi, Blisko króla David ResidencyOdkr…
$350,000
