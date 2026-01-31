Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Chiatura Municipality
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chiatura Municipality, Gruzja

1 obiekt total found
Pokój w Mghvimevi, Gruzja
Pokój
Mghvimevi, Gruzja
Piętro 14
$37,000
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
ELT Building
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chiatura Municipality, Gruzja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się