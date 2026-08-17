Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Szeregowiec

Wynajem długoterminowy szeregowców w Gruzja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 5 pokojów w Kisiskhevi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Premierowy, strzeżony kompleks mieszkalny, który łączy komfort, trwałość i opłacalne możliwo…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się