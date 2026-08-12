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Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Gruzja

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3 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Premium Premium
Penthouse 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
Piętro 5/6
5- pokój dwupoziomowy penthouse do wynajęcia w Vera, Pikris Gora, Anjaparidze Street, na 5th…
$2,500
za miesiąc
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 12/12
Luksusowy apartament z 2 sypialniami do wynajęcia z umową najmu na 6-12 miesięcy, na 12 pięt…
$1,300
za miesiąc
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Apartment for rent in Vake w Tbilisi, Gruzja
Apartment for rent in Vake
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 11/14
00995557100075 for rent vake faliashvili str. 67 112 m² 2 bedrooms 2 bathrooms 11/14 f…
$2,800
za miesiąc
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