Domy na sprzedaż w Ozurgeti, Gruzja

2 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 9 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na parterze: 3 pokoje, kuchnia i łazienka.Na drugim piętrze znajduje się 6 pokoi. Dom posiad…
$50,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 6 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 883 m²
Liczba kondygnacji 2
Private house of 318 sq.m for sale in Ozurgeti, at 4 Chokhatauri Street. The land plot is 56…
$33,000
Zostaw prośbę
