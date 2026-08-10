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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Ozurgeti Municipality, Gruzja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 5/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$98,300
VAT
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Parametry nieruchomości w Ozurgeti Municipality, Gruzja

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