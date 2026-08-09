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Domy na sprzedaż w Ozurgeti Municipality, Gruzja

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4 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 9 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na parterze: 3 pokoje, kuchnia i łazienka.Na drugim piętrze znajduje się 6 pokoi. Dom posiad…
$57,000
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Shekvetili, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Cottage for sale on the coast, just 300 meters from the famous magnetic sand beach in the ac…
$99,000
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Szeregowiec w Shekvetili, Gruzja
Szeregowiec
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 455 m²
Na sprzedaż duży dom na pierwszej linii morza w Shekvetili 🏖️🏠📍 Rozmieszczenie: Shekvetili, …
$370,000
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Agencja
FA real estate
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Dom 6 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 6 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 883 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom 318 mkw na sprzeda ¿w Ozurgeti, przy ul. Chokhatauri 4. Powierzchnia działki wy…
$33,000
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Parametry nieruchomości w Ozurgeti Municipality, Gruzja

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