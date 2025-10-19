Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Mtskheta Municipality, Gruzja

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Saguramo, Gruzja
Dom 5 pokojów
Saguramo, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 1
1-storied 340 sq.m. new-constructed private house for sale in Saguramo, 5 rooms (4 bedrooms …
$670,000
Parametry nieruchomości w Mtskheta Municipality, Gruzja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
