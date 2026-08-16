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Mieszkania na sprzedaż w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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41 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mirian Mepe Street, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Mirian Mepe Street, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 4/7
Oto prezentowana, zoptymalizowana reklama dla międzynarodowej platformy Realting, skompilowa…
$129,000
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SAMO GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Gudauri, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3/3
Apartament na sprzeda ¿w Gudauri, w pobli ¿u pierwszego kolejki linowej, 79 m kw. Apartament…
$70,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/5
Gudauri kompleks,, Neo nowy Gudauri Redco "w pobliżu Gondola, 57,20 m kw, piąte piętro, 1 m …
$168,740
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w Gudauri na New Gudauri Road, 27 m kw. Apartament ma 1 sypialnię, ap…
$40,500
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/4
Mieszkanie na sprzeda ¿w Gudauri w pobli ¿u posterunku policji, 29 m kw. Apartament ma 1 syp…
$45,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 2 pokoi w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Gudauri, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/6
Mieszkanie na sprzeda ¿w Gudauri, blisko Gondoli, 50 m kw. Apartament ma 1 sypialnię, aparta…
$57,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3/5
Apartment for sale in Gudauri near Gondola ,,Redco twins complex" , 30 sq m. The apartment h…
$55,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 2 pokoi w Mirian Mepe Street, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Mirian Mepe Street, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4/7
🏢 Sprzedaż 2-pokojowego mieszkania w Tbilisi - Didi Digomi, Miriana Mepe St. (Biała rama w p…
$66,250
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Agencja
SAMO GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/4
Apartament na sprzedaż w Gudauri na Gondola Road, 33 m kw. Apartament ma 1 sypialnię, aparta…
$59,000
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/6
Kompleks Gudauri,, Gudauri Hills 'near Gondola, 34 m kw, 5. piętro, 1 m kw cena jest 1,600 $…
$54,400
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 4/5
Mieszkanie na sprzeda ¿w Gudauri w pobli ¿u Gondoli, 28 m kw. Apartament ma 1 sypialnię, apa…
$43,500
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 6/6
Gudauri kompleks,, Petra Sky Resort "w pobliżu Gondola, 41.32 m kw., 6 piętro, 1 m kw. Cena …
$84,706
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/5
Apartament na sprzedaż w Gudauri w pobliżu Gondola, Redco 4 bloku ", 33 m kw. Apartament ma …
$62,000
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 3 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 10/11
Powierzchnia całkowita: 56 m2⏺Ilość pokoi: 3⏺Liczba sypialni - 2⏺Podłoga - 10 / 11Koszt za m…
$140,000
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w Gudauri w pobliżu Gondola,, Redco Neo kompleks ", 32 m kw. Apartame…
$55,200
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/4
Apartament na sprzeda? w Gudauri na rodkowej drodze w pobli? u restauracji Kumal, 37 m kw. A…
$32,000
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
Mieszkanie na sprzedaż w Gudauri w pobliżu Gondola,, Redco loft 2 ", 29 m kw. Apartament ma …
$51,500
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 6/6
Gudauri kompleks,, Petra Sky Resort "w pobliżu Gondola, 41.32 m kw., 6 piętro, 1 m kw. Cena …
$117,762
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Integrated Real Estate Services
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Kawalerka 1 pokój w GVC 219 New Gudauri, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
GVC 219 New Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/5
Studio na sprzedaż w Gudauri, obok windy.Mieszkanie ma ciepłą podłogę, wykonane w stanie bia…
$89,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Gudauri, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3/4
Na sprzedaż przestronne, jasne dwupokojowe apartamenty w kompleksie apartamentowym zlokalizo…
$51,900
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 3/5
Apartament na sprzedaż w Gudauri,, Redco Loft 1 "w pobliżu Gondola, 27 m kw. Apartament ma 1…
$44,500
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Integrated Real Estate Services
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Penthouse 6 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 6 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 579 m²
Piętro 10/8
Penthouse na sprzedaż w Greenhill ResidencePowierzchnia całkowita - 579 m2.3 sypialnie, 1 sy…
$950,000
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/5
Apartament na sprzedaż w Gudauri w pobliżu Gondola,, Redco loft 2 ", 28 m kw. Apartament ma …
$51,500
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Kazbegi Municipality, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kazbegi Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w Gudauri w pobliżu pierwszej kolejki linowej, 27 m kw. Apartament ma…
$28,000
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/5
Apartament na sprzedaż w Gudauri,, Redco F Block "w pobliżu Gondoli, 31 m kw. Apartament ma …
$51,500
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 3/6
Apartament na sprzedaż w Gudauri w pobliżu stoku narciarskiego, 22 m kw. Apartament ma 1 syp…
$50,000
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/5
Apartament na sprzeda ¿w Gudauri, Nowy Gudauri, 32 m kw. Apartament ma 1 sypialnię, apartame…
$59,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/5
Apartament na sprzedaż w New Gudauri, Redco Complex Alpik, 32 m kw. Apartament ma 1 sypialni…
$49,000
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 2 pokoi w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Gudauri, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/6
Apartament na sprzedaż w Gudauri w pobliżu Smart w kompleksie Gudauri Heart, 42 m kw. Aparta…
$48,500
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Integrated Real Estate Services
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Mieszkanie 1 pokój w Gudauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gudauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Apartamenty w kompleksie hotelowym Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness. Kompleks hotelo…
$125,000
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Parametry nieruchomości w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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