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Rezydencje z basenem na sprzedaż w Gruzja

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1 obiekt total found
Rezydencja 12 pokojów w Batumi, Gruzja
Rezydencja 12 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 12
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 910 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Wyłączny wniosek Residence klasy Premium 124Na sprzedaż jest elitarna 3-piętrowa rezydencj…
$1,50M
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Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Gruzja

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